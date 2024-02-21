Власти хотят вынести причал для парома на Балткосу из исторической части Балтийска

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Точку переправы парома на Балткосу хотят перенести из исторического центра Балтийска на 53-й причал. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

«Там он раньше ходил, там есть обустроенный [причал]. И дальше уже, если положительные будут решения, дальше будем двигаться с проектированием, с финансированием и так дальше. Потому что это логично. Потому что нелогично, когда вот в исторической части города, там, где люди прогуливаются, отдыхают, какие-то парочки открывают капот и начинают праздновать прямо на капоте. Это не очень хорошо», — заявил он.

Мельников добавил, что на содержание парома в Балтийске правительство области тратит 105 миллионов в год. Сам муниципалитет выделяет из бюджета один миллион: «99% от этого контракта, это порядка 105 миллионов рублей в год, тратит правительство Калининградской области. Мы же тратим там один миллион, один процент. Ну, с другой стороны, это логично, только один паром есть на территории субъекта. Почему балтийцы должны его в одиночку содержать, когда это такая большая нагрузка?» — пояснил глава администрации.

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