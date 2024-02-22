Железнодорожники уточнили расписание движения пригородных поездов 23-25 февраля

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С 23 по 25 февраля 2024 года все пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Ласточки» будут отправляться из Калининграда в Зеленоградск: в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:15, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55. В обратном направлении — 7:45, 9:07, 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:03.

Время отправления «Ласточки» в Светлогорск: 6:23, 7:41, 10:00, 10:40, 11:55, 12:55, 14:00, 14:54, 16:42 (от Северного вокзала), 17:40, 18:41. Обратно из Светлогорска — в 7:39, 8:57, 11:32, 12:47, 14:01, 15:07, 15:45, 16:42, 17:50, 18:54, 20:10.

В направлении Калининград — Советск вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала, 23 и 24 февраля курсировать не будет. 25 февраля — по расписанию. Утренний поезд из Советска в 6:20 будет 23 февраля. 24 и 25 февраля не курсирует. Следующий пригородный поезд из Советска отправится в Калининград 25 февраля в 17:54.

Между Калининградом и Мамоново будет курсировать рельсобус, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и в обратном направлении — в 16:20. На участке Калининград — Багратионовск будут ходить пригородные поезда. Время отправления с Южного вокзала — в 8:10 и со ст. Багратионовск — в 14:14.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК» www.kppk39.ru, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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