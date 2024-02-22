Облвласти выделяют 14 млн на компенсацию транспортного налога участникам СВО

В Калининградской области выделяют 14 млн рублей на компенсацию транспортного налога участникам СВО за 2022 год. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано в четверг, 22 февраля, на портале правовой информации.
Деньги выделяются из резервного фонда областного правительства. Компенсация предоставляется в качестве дополнительной разовой меры социальной поддержки. В соответствии с постановлением, подписанным ранее, выплата предусмотрена в размере фактически уплаченного транспортного налога, но не более 2250 рублей.В октябре депутаты областного Заксобрания приняли закон о бесплатном выделении земли жителям региона, участвовавшим в специальной военной операции России на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России. Минимальный размер участка составляет 400 кв. м, максимальный — 1200 кв. м.