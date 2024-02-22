Территорию вокруг озера в парке Зеленоградска планируют благоустроить за 15,5 млн рублей

Власти Зеленоградска ищут подрядчика для благоустройства территории вокруг озера в парке «Плантеже». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Начальная стоимость контракта — 15,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 марта. Победителя аукциона должны определить 4 марта.

Подрядчику предстоит заняться устройством береговой линии с погружением деревянных свай, планировкой территории и капитальным ремонтом пешеходных дорожек на территории парка. На работы отводится 90 дней.

Ещё один тендер объявили на благоустройство парка «Сосновка». Стоимость контракта — 19 млн рублей.