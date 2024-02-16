На благоустройство парка в Зеленоградске выделяют 19 млн рублей

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В Зеленоградске выделяют 19,4 млн рублей на благоустройство парка «Сосновка» в рамках первого этапа. Аукцион по выбору подрядчика объявлен на портале госзакупок.

Работы запланированы на земельном участке с кадастровым номером 39:05:011006:28. Подрядчик должен будет обустроить пешеходные дорожки, тротуары, выполнить планировку и дополнительное озеленение территории. Контрактом также предусмотрена установка деревянных свай вдоль береговой линии и создание пешеходной зоны вокруг озера.

Благоустройство требуется выполнить в течение 90 дней. Победителя аукциона определят 27 февраля.

В начале февраля в Зеленоградске объявили аукцион на разработку проекта дендропарка в поселке Сосновка, на эти цели предусмотрено 24,6 млн рублей. Авторы должны будут в числе прочего предложить решения по оптимизации пешеходной структуры исторической части парка «Сосновка».

Как сообщала муниципальная газета «Волна», дендропарк на участке в 9,5 гектара, прилегающем к парку «Сосновка», планируют создать в 2024 году. Ранее речь шла о территории площадью порядка 20 гектаров.

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