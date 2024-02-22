В России с апреля ужесточаются требования для лицензирования автошкол

С 1 апреля в России расширяется список обязательных требований при лицензировании автошкол. Об этом пишет ТАСС.

Необходимые изменения в положение о лицензировании образовательной деятельности утвердило Правительство РФ. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О безопасности дорожного движения», которые были приняты в июле 2023 года. Согласно документу, с апреля для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Ожидается, что нововведение поспособствует улучшению качества подготовки будущих водителей и повысит безопасность дорожного движения.