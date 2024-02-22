Власти не раскрыли информацию о расходах на пропаганду семейных ценностей

Правительство Калининградской области не стало раскрывать информацию о расходах, которые планируется потратить из бюджета на мероприятия по проведению Года семьи в России. Как отмечается в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», мероприятия будут оплачиваться за счет бюджетов разных уровней.



«Региональный план мероприятий по проведению в Калининградской области Года семьи утвержден губернатором Калининградской области. Мероприятия будут осуществляться за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов, в зависимости от уровня проводимого события», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что размещение на городских светодиодных экранах медиасчётчика новорожденных является социальной рекламой. «Площадь для размещения на безвозмездной основе предоставила одна из рекламных компаний города», — отметили в пресс-службе.

Отметим, ранее региональные власти сообщили, что с февраля на светодиодных билбордах областного центра размещается информация о количестве детей, родившихся в семьях жителей региона с начала 2024 года. Это мероприятия является частью регионального плана мероприятий по проведению в России Года семьи, в который также включены различные события, конкурсы, фестивали, конференции, направленные на укрепление и пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства.