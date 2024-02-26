Алиханов сообщил, когда отменят принцип нуждаемости для поддержки многодетных

Власти Калининградской области планируют отменить критерии нуждаемости для назначения мер поддержки многодетных семей региона с 1 июля 2024 года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов 26 февраля в своём Telegram-канале.



Убрать критерии нуждаемости при поддержке многодетных глава региона пообещал 23 января во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». 26 января Алиханов подтвердил эти планы на встрече с членами общественной организации помощи многодетным семьям «Ладошка в руке» в Советске.

Также до 1 июля 2024 года региональные власти намерены сформировать реестр многодетных семей. «Выплаты и льготы гарантированы тем, кто воспитывает троих и более детей до совершеннолетия старшего ребенка или достижения им возраста 23 лет в случае очной учебы. В регионе будут выданы удостоверения федерального образца, но с учётом нашего успешного опыта по оптимизации процесса оформления этого документа», — заявила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

16 февраля губернатор подписал постановление правительства Калининградской области, согласно которому многодетные семьи могут получить 50-процентную компенсацию стоимости обучения ребёнка или нескольких детей в возрасте до 21 года в учреждении среднего профессионального образования. «С учётом закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи мера поддержки будет продлена до достижения ребенком 23 лет», — отметили в пресс-службе правительства.

Какие ещё меры поддержки многодетных планируют принять в регионе, пока не сообщается. В правительстве также оказались не готовы сообщить журналистам, в какую сумму обойдётся бюджету решение распространить льготы на все многодетные семьи региона и за счёт каких статей будут пересмотрены расходы бюджета.

На 14 февраля в Законодательном собрании было анонсировано заседание комитета социальной политики — как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в Заксобрании, ожидалось, что именно на нём будет рассмотрен пакет поправок в областные законы, которые коснутся улучшения жизни многодетных. Однако комитет в итоге не собрался. «Не набрали документов для рассмотрения. В правительстве пока ещё их готовят, — уточнил собеседник „Нового Калининграда“. — Вряд ли они успеют сделать все к февральскому пленарному заседанию Заксобрания. Вероятнее всего, рассмотрение законопроектов будет перенесено на март».

Торопливая мера: власти не готовы рассказать, как будут поддерживать многодетных

В настоящее время значительная часть мер поддержки предоставляется в регионе многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Такие условия диктует социальный кодекс Калининградской области.

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