Пасмурно, небольшой дождь: погода в Калининграде на выходные

В Калининградской области в предстоящие выходные ожидается облачная погода, 23 февраля возможны небольшие осадки, в субботу и воскресенье — без осадков.



По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем в предстоящие три дня составит +9...+10°C, ветер слабый, атмосферное давление в норме, в пятницу, 23 февраля, временами небольшой дождь. Ночью температура опустится до +1...+4°C.

По данным прогноза погоды «Нового Калининграда», 23 февраля в регионе ожидаются небольшие осадки, а в субботу, 24 февраля, — дождь, причем идти он будет весь день. В воскресенье метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков, температура днем до +9°C, ветер слабый.