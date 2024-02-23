Погода в Калининграде 23 февраля

Днем в пятницу, 23 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +9°C. Ветер южный, три метров в секунду, давление — 747 миллиметров.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется до +6°C. При этом на востоке области ожидается +9°C. На всей территории региона прогнозируются умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», утром и днем ожидается до +8°C, умеренный дождь. В ночь на субботу столбик термометра опустится до +4°C, ночь также будет дождливой.