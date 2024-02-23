Минпросвещения: из-за дополнительной «истории» нагрузка в школе не увеличится

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Министерство просвещения РФ считает, что дополнительные уроки истории в школе не увеличат нагрузку на учеников, а ликвидация обществознания в 9-х классах не повлечет проблемы со сдачей экзамена. Об этом в Министерстве сообщили «Коммерсанту», комментируя предполагаемые новшества в школьном образовании.

«За счет данных изменений [с увеличением часов по истории] педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры», — сообщили и подчеркнули, что нагрузка на школьников не увеличится. Что касается обществознания, то в обновленном курсе предмета планируется более практико-ориентированная подача материала. «Трудностей в сдаче ОГЭ в 9-м классе изменения за собой не повлекут, экзамен будет адаптирован под обновленный курс»,— добавили в министерстве.

Напомним, накануне стало известно, что Минпросвещения предлагает увеличить в 1,4 раза объемы изучения истории. Число часов на изучение обществознания в школах хотят сократить до 34, при этом изучать предмет ведомство предлагает только в 9-м классе.

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