Погода в Калининграде 24 февраля

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В субботу, 24 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков 92%. Атмосферное давление в пределах нормы — 748–757 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +10°C. В ночные часы столбик термометра не поднимется выше +3°C. Ветер умеренный (2–10 м/с). Относительная влажность 87–95%.

По сведениям Гидрометцентра России, вероятность дождя в Калининграде составит 71%. Синоптики прогнозируют выпадение 0,2 мм осадков днём. Ночью ожидается облачная погода без осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие значения температур в Зеленоградске, Пионерске и Балтийске. Днём воздух прогреется там максимум до +7°C. Ночью самая прохладная погода (+1°C) ожидается в Озёрске, Гусеве, Краснознаменске и Железнодорожном. Умеренные дожди прогнозируются по всей области.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «проход компактного волнового циклона будет сопровождаться дождями в первой половине суток (до полудня-обеда) в Калининграде и области (преимущественно на западе региона, на востоке осадков будет меньше)».

По прогнозу «Нового Калининграда», к вечеру в столице региона ожидается солнечная безветренная погода.

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