СМИ: «Балтика» потратила на новичков минимум 3,65 млн евро

Футбольный клуб «Балтика» потратил на новых игроков не менее 3,65 млн евро, побив при этом свой трансферный рекорд. Об этом пишет sportbox.ru.



Состав «Балтики» пополнили 11 игроков. Потраченная на них сумма в три раза больше, чем расходы ЦСКА и «Динамо» вместе взятых, подсчитали в издании. В общей таблице зимних трат калининградский клуб занял четвертое место следом за «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром».

Самым дорогим приобретением за всю историю «Балтики» стал опорный полузащитник Кирилл Капленко, купленный в феврале у «Оренбурга» за 1,6 млн евро. Примерно такую же сумму в общей сложности пришлось заплатить за троих южноамериканских легионеров. Полностью список новичков выглядит следующим образом:

· Кирилл Капленко, полузащитник, 24 года («Оренбург») — €1,6 млн,

· Алекс Фернандес, нападающий, 21 год («Черно Море») — €0,85 млн,

· Кевин Адраде, защитник, 24 года («Америка») — €0,4 млн,

· Данила Козлов, полузащитник, 19 лет («Зенит»-2) — €0,35 млн,

· Диего Луна, защитник, 24 года («Каракас») — €0,25 млн,

· Ярослав Арбузов, полузащитник, 20 лет (ЦСКА) — свободный агент,

· Юрий Яковлев, полузащитник, 31 год («Оренбург») — свободный агент,

· Иван Коновалов, вратарь, 29 лет («Тобол») — свободный агент,

· Виталий Лисакович, нападающий, 25 лет («Рубин») — аренда,

· Джоэл Фамейе, нападающий, 26 лет («Рубин») — аренда,

· Дмитрий Рыбчинский, полузащитник, 25 лет («Локомотив») — аренда.

Информацию о тратах на новых игроков в футбольном клубе комментировать не стали.

«Балтика» занимает 15 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона — 2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. 3 марта калининградский клуб примет идущий на последнем месте «Сочи». Следом у балтийцев гостевая встреча с «Оренбугром», отставание от которого сейчас составляет два очка.