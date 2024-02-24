Калининградцам предложили попробовать 23-метровую царь-колбасу

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

На территории Королевских ворот Музея мирового океана открылся ежегодный семейный праздник «Сказки Старого города, или Праздник длинной колбасы». Калининградцам предложили продегустировать 23-метровую царь-колбасу от «Мираторга», сообщили в пресс-службе компании.«Краковская» колбаса весом 68 килограммов была изготовлена на высокоавтоматизированном заводе агрохолдинга в Курской области. На ярмарку она проделала путь более 1,3 тыс. км на фуре длиной 12 м. Везли ее максимально аккуратно, в специальной индивидуальной упаковке», — говорится в сообщении.

По словам технолога компании, такую большую «Краковскую» колбасу на заводе произвести удалось впервые.