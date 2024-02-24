Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.



Отмечается, что это исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Младенческая смертность также находится на самом низком уровне за всю историю России. По итогам 2023 года этот показатель составил 4,2 промилле (количество смертей на тысячу человек — прим. «Нового Калининграда»). В 2019 году он был на уровне 4,9 промилле.

В сентябре прошлого года Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в трёх регионах России превысила 78 лет. Речь об Ингушетии, Дагестане и Москве.

По итогам января-ноября 2023 года показатель младенческой смертности в Калининградской области составил 3,2 промилле. Это на 36% меньше, чем годом ранее.