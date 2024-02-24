Кравченко: у жителей Калининградской области есть цифровой «двойник»

У всех жителей Калининградской области, обращающихся в медицинские организации, есть цифровой «двойник». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения области Александра Кравченко.



«В нашей области, в которой чуть более миллиона человек населения, в день генерируется более 80 тысяч электронных „следов“ по каждому медицинскому событию. Фактически мы сегодня можем говорить о том, что мы имеем цифрового „двойника“ жителя Калининградской области, что цифровизация — это принципиально новый уровень развития медицины», — заявил Кравченко, выступая на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Он также рассказал о том, что в регионе создана система поддержки принятия решений на основании искусственного интеллекта. Кроме того, применяются телемедицинские технологии. Всё это в комплексе, по мнению министра, «позволяет обеспечить население региона помощью, соответствующей уровню федеральных центров».

Александр Кравченко добавил, что сегодня каждый житель области через цифровые сервисы, Единый портал государственных услуг так или иначе участвует в формировании индивидуального медицинского трека.