Погода в Калининграде 25 февраля

Днем в воскресенье, 25 февраля, в Калининградской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +9… +10°C.



В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется до +6°C. На востоке области - в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озерске - ожидается +8°C.

Скорость ветра составит в регионе три метра в секунду, влажность - 95 процентов, давление - 757-759 миллиметров. По данным прогноза “Нового Калининграда”, вечером возможны небольшие осадки. Эксперты сообщества “Погода и метеоявления в Калининградской области” прогнозируют в это время дожди и ливни преимущественно в западной части региона.

В ночь на понедельник похолодает до +3… +4°C, пройдет дождь. Скорость ветра не изменится и составит три метра в секунду. Днем в понедельник ожидается +10… +11°C.