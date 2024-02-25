Погода в Калининграде 25 февраля

Днем в воскресенье, 25 февраля, в Калининградской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +9… +10°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется до +6°C. На востоке области - в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озерске - ожидается +8°C.

Скорость ветра составит в регионе три метра в секунду, влажность - 95 процентов, давление - 757-759 миллиметров. По данным прогноза “Нового Калининграда”, вечером возможны небольшие осадки. Эксперты сообщества “Погода и метеоявления в Калининградской области” прогнозируют в это время дожди и ливни преимущественно в западной части региона. 

В ночь на понедельник похолодает до +3… +4°C, пройдет дождь. Скорость ветра не изменится и составит три метра в секунду. Днем в понедельник ожидается +10… +11°C. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter