На «герметичность сетей» стадиона на Острове выделили 703 тысячи рублей

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Для поддержания «герметичности сетей» водоснабжения и отопления стадиона «Ростех Арена» на Острове в Калининграде выделили 703 тысячи рублей. На портале госзакупок разместили договор с индивидуальным предпринимателем из Светлого, который должен будет выполнять работы по заявкам учреждения.

Тендер проведен в форме закупки у единственного поставщика. «Подрядчик принимает на себя обязательства по заявкам заказчика выполнять работы по восстановлению герметичности сетей водоснабжения, отопления „Ростех Арены“, устранению аварийных ситуаций на этих сетях», — говорится в проекте договора.

Контракт действует до конца 2024 года. Сумма, на которую он заключен, включает все расходы на выполнение работ и необходимые материалы.

Содержание стадиона на Острове обходится в 200-250 млн рублей год. Как сообщал директор «Ростех Арены» Владимир Савин, в 2023 году из федерального бюджета покрывалось 95% этой суммы, еще 5% оплачивались из регионального.

Весной прошлого года стадион проводил очередные закупки из-за «поплывших» грунтов. На капитальный ремонт верхней части стилобата выделяли 64 млн рублей, еще 7,5 млн было направлено на ремонт покрытия вокруг арены.

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