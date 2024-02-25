На «герметичность сетей» стадиона на Острове выделили 703 тысячи рублей

Для поддержания «герметичности сетей» водоснабжения и отопления стадиона «Ростех Арена» на Острове в Калининграде выделили 703 тысячи рублей. На портале госзакупок разместили договор с индивидуальным предпринимателем из Светлого, который должен будет выполнять работы по заявкам учреждения.

Тендер проведен в форме закупки у единственного поставщика. «Подрядчик принимает на себя обязательства по заявкам заказчика выполнять работы по восстановлению герметичности сетей водоснабжения, отопления „Ростех Арены“, устранению аварийных ситуаций на этих сетях», — говорится в проекте договора.

Контракт действует до конца 2024 года. Сумма, на которую он заключен, включает все расходы на выполнение работ и необходимые материалы.

Содержание стадиона на Острове обходится в 200-250 млн рублей год. Как сообщал директор «Ростех Арены» Владимир Савин, в 2023 году из федерального бюджета покрывалось 95% этой суммы, еще 5% оплачивались из регионального.