Калининградцам обещают аномально теплую погоду в конце февраля

В Калининградской области ожидается аномально теплая погода в последние дни февраля. В первой половине следующей недели воздух будет прогреваться днем до +13°С. Такие данные приводит сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области».



По его информации, за счет мощного блокирующего антициклона к региону «протянется „язык“ тропических воздушных масс с юга континента». «Дневная температура воздуха как минимум в первой половине недели будет достигать +10...+13°С (возможно и чуть выше), что на 10-12°С выше климатической нормы!» — говорится в сообщении.

К середине недели ожидаются дожди, погода будет преимущественно облачной. «Вероятнее всего, характер аномально теплой погоды сохранится и во второй половине недели», — отметили в сообществе.

Средняя температура февраля в Калининграде, согласно этим данным, сейчас составляет +3,6°С, что на 4,3°С выше нормы. Количество осадков за месяц достигло 93 мм (172% от нормы).