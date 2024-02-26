Погода в Калининграде 26 февраля

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Днем в понедельник, 26 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +11°C. Ветер восточный, слабый, давление — 756 миллиметров. Ночью облачно, небольшой дождь, температура +4°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется до +5°C. При этом на востоке области ожидается +8°C. На всей территории региона прогнозируются небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днем ожидается до +9,8°C, малооблачно, безветренно. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +4°C, осадков не ожидается. Влажность 78%.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 26 февраля не ожидается. Высота волн в Балтийском море составит до 0,5 м. Уровень воды в реках области не приближается к опасным значениям.

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