Погода в Калининграде 26 февраля

Днем в понедельник, 26 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +11°C. Ветер восточный, слабый, давление — 756 миллиметров. Ночью облачно, небольшой дождь, температура +4°C.



В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется до +5°C. При этом на востоке области ожидается +8°C. На всей территории региона прогнозируются небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днем ожидается до +9,8°C, малооблачно, безветренно. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +4°C, осадков не ожидается. Влажность 78%.