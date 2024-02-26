В Калининградской области наблюдали февральскую грозу

В Калининградской области в воскресенье вечером зафиксировали мощную грозовую активность. Как сообщают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в радиусе около 50 км от границы было зафиксировано более 300 грозовых отметок, что является большим значением даже для лета.



«Грозовой очаг „умер“, так и не добравшись до Калининграда. Февральская гроза затихла к югу от города, однако успела прожить довольно долго (не менее 2 часов) и отметиться потрясающей электроактивностью для этого времени года, — сообщили эксперты. — Багратионовский район (около Мамоново) смог увидеть настоящую грозу с летней электроактивностью в феврале, что является крайне редким явлением».

Грозовые явления наблюдали также в районе Правдинска, Гвардейска и в Гданьском заливе.