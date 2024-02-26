Пользователям Android рекомендуют обновить приложение «Сбербанк онлайн»

Пользователям устройств на платформе Android следует обновить приложение «Сбербанк онлайн» во избежание сбоев в работе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Сбербанка.

Как уточняют в банке, в ближайшие дни будет ограничена работа версий приложения, выпущенных в 2022 году. Также рекомендуется обновить приложения, установленные в 2023 году.

Как уточняет информагентство, в январе Сбербанк выпустил новую версию приложения для смартфонов на платформе iOS. В первую очередь его советовали скачать новое приложение клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн», поддержку которых банк собирался прекратить.