В Приморье перед застройкой обустраивают спуск к морю за бюджетный счет

В Приморье перед застройкой обустраивают спуск к морю за бюджетный счет
Запланированный комплекс апартаментов. Изображения были предоставлены пресс-службой правительства Калининградской области
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Администрация Светлогорска объявила торги на благоустройство территории с возведением лестничного спуска в поселке Приморье. Информация опубликована на портале госзакупок.

Всего на работы выделено 4,8 млн рублей. Параметры благоустройства в конкурсной документации не обозначены. Однако из сметного расчета следует, что на месте производства работ будут демонтировать бетонные плиты, забивать сваи, делать деревянные настилы. Новая лестница будет расположена там, где сейчас находится спуск к морю в районе ул. Офицерской.

Работы должны быть завершены до 31 мая.

В Приморье (находится в 8 км от Светлогорска) в нескольких сотнях метров от благоустраиваемого спуска к морю планируется комплекс апартаментов из 5 домов, также рядом намечено построить гостиницу.

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