В Приморье перед застройкой обустраивают спуск к морю за бюджетный счет

Администрация Светлогорска объявила торги на благоустройство территории с возведением лестничного спуска в поселке Приморье. Информация опубликована на портале госзакупок.



Всего на работы выделено 4,8 млн рублей. Параметры благоустройства в конкурсной документации не обозначены. Однако из сметного расчета следует, что на месте производства работ будут демонтировать бетонные плиты, забивать сваи, делать деревянные настилы. Новая лестница будет расположена там, где сейчас находится спуск к морю в районе ул. Офицерской.

Работы должны быть завершены до 31 мая.