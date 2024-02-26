ФАС: к работе «Яндекс Такси» есть «серьёзные замечания»

У Федеральной антимонопольной службы есть серьёзные замечания к работе «Яндекс Такси». Об этом рассказал замглавы ФАС Пётр Иванов в интервью «Известиям».



В 2023 году служба получила более 300 жалоб на компанию. Они были связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. ФАС направила компании письмо о блокировке водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO». В нём шла речь о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса». Однако требования ФАС агрегатор до настоящего времени в полном объёме не исполнил.

Также ФАС указала на то, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. Это требование компания также не исполнила.

Кроме того, Пётр Иванов рассказал о том, что «Яндекс Такси» не раскрывает в полном объёме алгоритм ценообразования. «В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьёзные замечания к „Яндекс Такси“. Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования», — отметил замглавы ФАС.

Он также прокомментировал внесённое недавно в Госдуму предложение об установлении порога максимального роста цен на такси. «При повышенном спросе цена растёт. Но если ее ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена», — заключил Пётр Иванов.