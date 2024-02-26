Жена Заливатского не смогла оспорить решение суда по квартире в Вене

Все новости по теме: Конфликт областной власти и Алексея Заливатского

Вступило в законную силу решение суда о взыскании с бывшего главы администрации Янтарного в доход государства стоимости квартиры в Австрийской Республике. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее прокуратура области обратилась в суд с иском о взыскании с Алексея Заливатского в доход государства денежных средств в сумме 27,9 млн рублей, эквивалентной стоимости объекта недвижимости в Вене. Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены. Не согласившись с судебным решением, его обжаловала супруга Заливатского, которая была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица. Однако судебной коллегией по гражданским делам Калининградского областного суда указанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Конфликт между главой администрации Янтарного и областным правительством начался в 2020 году. Губернатором Антоном Алихановым был внесен вопрос о недоверии сити-менеджеру в октябре того же года, после чего Заливатский покинул регион. На Заливатского завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве, в феврале 2021 года бывшего главу Янтарного объявили в федеральный розыск.

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