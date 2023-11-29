У Заливатского нашли незадекларированную квартиру в Вене, суд взыскал ее стоимость

Суд взыскал с бывшего главы администрации Янтарного Алексея Заливатского денежную сумму, эквивалентную обнаруженной у него квартире в городе Вене. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области



Ведомством было установлено, что Алексей Заливатский во время работы в должности главы Мамоновского городского округа купил квартиру в столицы Австрии. Стоимость жилья составляет 27,9 млн рублей, недвижимость была приобретена на неустановленные доходы.

В декларациях и описи имущества эта собственность не фигурирует. Ее стоимость превышает суммарный трехлетний доход чиновника. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего главы Янтарного средств, эквивалентных стоимости недвижимости.

Решением суда требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Конфликт между главой администрации Янтарного и областным правительством начался в 2020 году. Губернатором Антоном Алихановым был внесен вопрос о недоверии сити-менеджеру в октябре того же года, после чего Заливатский покинул регион. На Заливатского завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве, в феврале 2021 года бывшего главу Янтарного объявили в федеральный розыск.