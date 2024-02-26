В Польше начались крупные учения НАТО

Национальные учения вооруженных сил с участием военных из других стран Dragon-24 стартовали в Польше 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генштаб польской армии.

По данным информационного агентства, в учениях принимает участие около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из десяти стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских солдат. «Минобороны Польши ранее сообщало, что основные силы, участвующие в учениях, будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией ВС Польши, также будут задействованы военнослужащие сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны. В учениях примут участие подразделения союзных войск, присутствующие в Польше, включая боевую группу НАТО eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников)», — отмечает «Интерфакс».

В ходе учений планируется проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море». Также военные операции намерены проводить в киберпространстве. В военном ведомстве Польши заявили, что учения «не направлены против какой-либо страны, но являются демонстрацией способности противостоять любой агрессивной политике», в том числе «провокационным действиям Российской Федерации», поясняет информационное агентство.

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