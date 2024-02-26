Создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна* заочно арестовали за фейки об армии

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman, мультипликатора Павла Мунтяна* (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда.

Мунтян обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

«Согласно постановлению, он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России либо передачи правоохранительным органам РФ органами иностранных государств», — отмечает издание.

В конце прошлого года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал аниматора на 40 000 рублей за дискредитацию армии. Его признали виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). 26 декабря Павла Мунтяна объявили в розыск.

Как поясняют «Ведомости», Мунтян является основателем студии Toonbox, участвовшей в создании «Фиксиков» (0+), и автором анимационного сериала Mr. Freeman.