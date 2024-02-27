Погода в Калининграде 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков 51%. Атмосферное давление в пределах нормы — 759–760 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +11°C. В ночные часы — до +7°C. Ветер слабый — 1–2 м/с. Относительная влажность 86–97%.



По сведениям Гидрометцентра России, в Калининграде будет облачно, днём возможен небольшой дождь, ночью — без осадков. По данным прогноза «Нового Калининграда», в столице региона столбик термометра не поднимется выше 9°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске. Воздух там прогреется до +12°C. Также на всей территории области вероятен небольшой дождь.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» информирует о том, что «в течение вторника формирующийся волновой циклон принесёт нам облачность и периодические дожди (в особенности в первой половине суток)».

Согласно оперативному прогнозу регионального управления МЧС, утром на территории области местами возможен туман. Видимость 3-6 км, в тумане 500-1000 м. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.