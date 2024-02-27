Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое

Массовый сбой в мессенджере Telegram зафиксирован во вторник, 27 февраля. Как сообщает «Коммерсант», пользователи наблюдают проблемы с использованием приложения при подключении к мобильному интернету, не отправляются сообщения и не прогружаются чаты.



В прошлый раз массовый сбой в работе мессенджера был зафиксирован 18 февраля. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на сервис Downdetector, проблемы с работой мобильной и браузерной версий приложения были зафиксированы около 14:08 мск.

Со ссылкой на сообщение Роскомнадзора издание сообщило, что, по предварительной информации, сбой в работе Telegram был вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.