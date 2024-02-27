Сбои в работе Telegram зафиксированы в России, США, Германии, Швеции и Бельгии

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Сбои в работе мессенджера Telegram были зафиксированы во вторник, 27 февраля, в России, США, Германии, Швеции и Бельгии. При этом неполадки не затронули множество европейских стран, а также страны Азии и Африки, пишет ТАСС.

На 13:56 мск на сервисе «Сбой.рф» неполадки в работе приложения отметили более 10,7 тыс. пользователей. ​​​​​​По предварительной оценке, неполадки вызваны проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Минцифры РФ спустя час после первых сообщений о сбое отметило, что работа мессенджера на территории страны уже восстанавливается, над выявлением точных причин неполадок ведомство работает вместе с Роскомнадзором.

«Российские операторы связи работают штатно, при этом отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах. Доменная инфраструктура РФ также функционирует в нормальном режиме», — сообщает агентство.

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