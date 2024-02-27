В Янтарном ограничивают проход к морю из-за ремонта исторического кинотеатра

В Янтарном ограничивают проход к морю из-за подготовки к капитальному ремонту исторического кинотеатра, сообщил глава местной администрации Артур Крупин на своей странице «Вконтакте».

Сейчас в здании начала ХХ века находится Дом культуры. «Подрядчик выполнит внутренний ремонт помещений, ремонт фундамента, фасадов и крыши здания. Для маломобильных граждан установим специальный лифт-подъёмник. Дом культуры оснастим новым сценическим, звуковым и световым оборудованием», — отметил Артур Крупин.

По его словам, в признанным объектом культурного наследия местного значения здании планируется полностью заменить сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установить пожарную защиту, видеонаблюдение, отопление и вентиляцию. Во время проведения работ проход к морю будет возможен со стороны спортшколы «Шторм» (указатели размещены на ограждениях вдоль Дома культуры) и через Парковую площадь.

Напомним, на ремонт исторического здания из местного, областного и федерального бюджета выделили 151,4 млн рублей. Контракт на проведение работ заключили с ООО «Промтехсервис» (эта же компания занимается ремонтом виллы Мель в Калининграде). Подрядчик должен будет выполнить ремонт за 18 месяцев.