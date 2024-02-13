Трещины и протечки: в Янтарном готовят ремонт исторического здания кинотеатра за 151 млн руб.

Историческое здание кинотеатра в Янтарном было построено в начале 20 века и с течением времени пришло в неудовлетворительное состояние. Для его сохранения из местного, областного и федерального бюджета выделили 151,4 млн рублей. Подрядчик уже определен, работы хотят начать в июле 2024 года. «Новый Калининград» выяснил, что ждёт объект в ближайшем будущем.

Первое упоминание Янтарного встречается в документах в 1389 году. Постепенно поселок на месте болотной пустоши разрастался. Многие его дома смогли пережить войну и дойти до наших времен. Например, дом асессора (он находится напротив церкви) и дом, где жили рабочие фабрики — предшественницы «Калининградского янтарного комбината». Сохранилось и здание кинотеатра, расположенное на ул. Советской, 70.

Согласно опубликованной на портале госзакупок документации, здание было построено в начале 20 века в Пальмникене (нынешний Янтарный) рядом с популярной гостиницей «Шлосс-отель». Сначала оно выполняло другую функцию — это был гостевой дом.

В данный момент здание не жилое, а культурно-досуговое и учебное: там находятся детская школа искусств и библиотека для взрослых. «Дом культуры является клубом общего профиля с универсальным зрительным залом и предназначен для демонстрации кинофильмов, проведения концертов и общественных мероприятий», — говорится в документации. Также указано, что он рассчитан на единовременное посещение 220 человек. До настоящего времени здание сохранилось без существенных изменений архитектурного облика.

Правда, о несущих конструкциях дома нельзя сказать того же. Как указано в акте государственной историко-культурной экспертизы, перекрытия, крыша, трубы, проводка — почти все находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены или ремонта. «Выявлено наличие трещин в кирпичных стенах», «трещины брусьев каркаса, иссыхание, сколы, следы биопоражений древесины, повреждение и отслоение защитной и декоративной окраски», «наблюдаются протечки в кровельном покрытии», «межэтажная лестница выполнена деревянной, что не отвечает требованиям пожарной безопасности», «есть обрыв водосточной трубы», «полный износ труб системы отопления», — такие дефекты перечислили эксперты.

Вывод они сделали неутешительный: «Общее техническое состояние Объекта культурного наследия было оценено как „ограниченно работоспособное“ — „недопустимое“».

В связи с этим подрядчику необходимо будет провести ремонт фасадов, фундамента, внутренних помещений, систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, сетей связи. Также нужно сменить кровлю, желоба и водосточные системы, наружные двери и окна, покрытие полов, усилить фундамент, переложить и усилить кирпичные стены, окрасить потолки и выполнить другие строительные работы. Еще одно из требований — оборудовать кинотеатр лифтом для инвалидов. О внешнем виде здания тоже решили позаботиться, организовав его архитектурную подсветку.

Контракт на проведение работ за 151,4 млн рублей заключили с ООО «Промтехсервис» (эта же компания занимается ремонтом виллы Мель в Калининграде). «Для обслуживания зрителей на первом этаже предусмотрен вестибюль — фойе с кассой для продажи билетов, стойкой администрации, санитарно-гигиенические помещения, включающие санузлы для мужчин и женщин. Предусмотрен отдельный санузел для МГН (маломобильных граждан — прим. „Нового Калининграда“). Для обслуживания артистов предусмотрены помещения двух гримерных и костюмерная. К техническим помещениям для обслуживания зрительного зала относится операторская», — отмечается в документации. Также для персонала планируется выделить пять рабочих кабинетов, помещение охраны, гардероб персонала с душевой, комнату для приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, кладовые для уборочного инвентаря. Работы подрядчик должен будет выполнить за 18 месяцев (начать в июле 2024 года и завершить в декабре 2025).

Само здание является разноуровневым: от 2 до 3 этажей с мансардой и одноэтажной пристройкой. Площадь его составляет 1097,2 кв. метров. В 2007 году оно было признано объектом культурного наследия местного значения.

Проект реконструкции разрабатывало ООО «Лестер» почти за 4 млн рублей, документацию разработали в 2020 году. Эта же компания сейчас занимается разработкой проекта ремонта домов на проспекте Победы и ул. Ковальчук и проектом реставрации башни Врангеля.

Новость о том, что здание старинного кинотеатра собираются отреставрировать, появилась в январе. В августе областные власти сформировали охранные зоны для него и для «Шлосс-отеля». Это предполагает ограничения при эксплуатации зданий и прилегающих территорий. Так, например, рядом с этими зданиями-памятниками нельзя в том числе возводить капитальные постройки, устанавливать рекламные баннеры или телевизионные вышки, размещать кондиционеры, самовольно высаживать или рубить деревья.

Текст: Ольга Кадомцева / Новый Калининград



Фото взяты из проектной документации