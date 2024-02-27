Парк Зеленоградска сделали особо охраняемой территорий и запретили там рыбалку

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Глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения «Городской парк „Плантаже“». Положением, утвержденным постановлением, на территории парка запрещены уничтожение и высадка зеленых насаждений без разрешения, рыбалка, разведение костров и т.п.

Особо охраняемая природная территория местного значения категории «городские (поселковые) парки культуры и отдыха» создается в границах ул. Чкалова — ул. Московская — ул. Чистые Пруды (земельные участки с кадастровыми номерами 39:05:000000:3028 и 39:05:010102:27). Направление парка — «рекреационная деятельность с развитой системой благоустройства, предназначенным для периодического массового отдыха населения», отмечается в постановлении. Цель создания — сохранение и восстановление природного комплекса, имеющего историческое, эстетическое и экологическое значение для жителей муниципалитета.

В парке разрешается проведение научно-исследовательских работ, осуществление эколого-просветительской деятельности, восстановление зеленых насаждений, устройство проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры, обустройство парковочных мест по согласованию с администрацией и т.п.

«Исторический парк, созданный по распоряжению короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV, после его визита в г. Кранц (в н.вр. — г. Зеленоградск) в 1844 году, — отмечается в постановлении. — Король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился выделить городской общине дополнительные финансовые средства на благоустройство курорта. На данные средства был разбит парк, который получил французское название „Плантаже“».

Отметим, администрация округа заявляла о планах наложить на парк статус ООПТ еще в 2020 году. 

парк Зеленоградска.jpgГраницы парка. Иллюстрация: постановление администрации Зеленоградского округа

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