Прокуратура решила проверить форты в Калининградской области

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Областная прокуратура проверяет содержание фортов в Калининградской области на предмет соблюдения требований безопасности. К мероприятиям привлечены специалисты региональной службы охраны памятников и сотрудники МЧС. Об этом сообщили в надзорном ведомстве во вторник, 27 февраля.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства в сфере сохранности объектов культурного наследия и защиты прав детей», — отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным областных властей, в Калининградской области насчитывается 12 фортов и пять сооружений, которые составляют фортовый пояс крепости Кёнигсберг. К фортификационным объектам в регионе также относятся 22 сооружения второго вального обвода крепости Кёнигсберг, оборонительная казарма Кронпринц, участок крепостной стены и северная часть второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга с променадом Верхнего озера.

Кроме того, в список входит комплекс крепости Пиллау и около десяти прочих сооружений, в том числе блиндаж, казарменные комплексы и руины городской стены. Сооружения были построены преимущественно в XVII — середине XX веков.

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