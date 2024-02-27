Одна из страниц игровой платформы Steam попала в реестр запрещенных (дополнено)

Одна из страниц игровой платформы Steam попала в реестр запрещенных (дополнено)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Одна из страниц игровой платформы Steam попала в реестр запрещенной информации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскомнадзора, к администрации ресурса уже направлено обращение с требованием удалить нежелательный контент.

«В реестр внесена одна из страниц Steam, на которой опубликованы 20 причин употреблять наркотические средства, — сказал агентству представитель ведомства Вадим Ампелонский. — Во избежание блокировки сервиса на территории России Роскомнадзор призывает администрацию ресурса выполнить требование ведомства и удалить запрещенный контент».

По словам собеседника, соответствующие уведомления многократно отправлялись на различные адреса электронной почты проекта, но они оставались без ответа.

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются как сами игры и обновления, так и новости о них.

По данным Роскомнадзора, только на 2013 год количество активных аккаунтов на игровой платформе достигло 75 миллионов.

Дополнено: как сообщает «Коммерсант», Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества Steam из реестра запрещенных «в связи с удалением противоправного контента». В пресс-службе ведомства пояснили, что доступ к этой странице ограничен не был. 

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