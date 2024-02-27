Янтарный впервые за 8 лет не подал заявку на международный «Голубой флаг»

Янтарный в текущем году решил не подавать заявку на международный пляжный сертификат «Голубой флаг». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил директор местного туристического центра Денис Ефремченко.



По словам Ефремченко, причиной стала международная обстановка. Муниципалитет решил оформить российский аналог «Голубого флага» — «Синий флаг», который получают «пляжи высшей категории». Представители выдающей российский сертификат компании должны приехать в апреле, оценку планируется завершить до 15 мая.

Пляж в Янтарном был первым в России, получившим «Голубой флаг», он удостаивался этой награды ежегодно с 2016 года. С 2019 года сертификатами «Голубого флага» отмечаются два местных пляжа — «Центральный» и «Янтарный». Аттестация проводилась и в 2022, и в 2023 годах, из-за санкций сертификаты доставляли через Армению.

«Голубой флаг» — престижная международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, соответствующим высоким стандартам качества и безопасности. Первое награждение произошло во Франции. Выдает сертификаты Фонд экологического образования, являющийся некоммерческой неправительственной организацией.