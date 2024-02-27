В Калининграде задержали туристов, подозреваемых в осквернении Вечного огня (видео)

В Калининграде задержали туристов, подозреваемых в осквернении Вечного огня (видео)
Фото: пресс-служба Росгвардии
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня на мемориале 1200 гвардейцам, а также краже корзины с цветами. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержание проходило при содействии операторов АПК «Безопасный город».

Уточняется, что около 1:30 27 февраля мужчина и женщина «устроили пикник на братской могиле», но в ходе визуального мониторинга были замечены операторами системы «Безопасный город».

«Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Далее оперативный дежурный направил на место происшествия группу задержания. Похищенная корзина с цветами находилась при нарушителях. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили мужчину и женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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