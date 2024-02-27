В Славск привезли орган для кирхи Хайнрихсвальде, где сейчас идет реконструкция (фото)

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На прошлой неделе в Славск доставили орган, который установят в кирхе Хайнрихсвальде после завершения ее реконструкции. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

«Сегодня в Калининградской области насчитывается всего 10 таких инструментов, наш будет 11. По характеристикам и классификации наш орган относится к среднему классу, но, по мнению специалистов, это очень хороший инструмент. Высота его 5 метров, ширина – 4 метра, вес около 3 тонн. Он состоит из 19 регистров и 2 мануалов», — рассказали власти Славска.

Сейчас инструмент находится в разобранном виде на хранении в здании лютеранской общины. Весной  работы по реконструкции кирхи продолжатся, а после их завершения орган займет свое законное место.

Фото со страницы Славского муниципального округа «ВКонтакте»

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