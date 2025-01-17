Власти: открытие кирхи в Славске могут перенести на начало 2026 года

Власти: открытие кирхи в Славске могут перенести на начало 2026 года
Фото: телеграм-канал Эдуарда Кондратова
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

Официальное открытие кирхи в Славске, реставрация которой тянется с 2019 года, могут перенести на начало 2026 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Славского округа Эдуард Кондратов. По его словам, подрядчик может успеть завершить все работы и в текущем году, однако он регулярно сталкивается с различными трудностями.

«Крышу они уже перекрыли, — заметил Кондратов. — Сейчас идёт внутренняя отделка. К концу года работы должны завершить, но это предварительно. Вы же сами знаете, как такие объекты открываются. Полноценный ввод в эксплуатацию и торжественное открытие мы планируем в начале следующего года. Орган же ещё нужно смонтировать. С подрядчиком проблем нет — они профессионалы в этом деле».

Глава напомнил, что кирха, построенная в 1869 году, будет использоваться как культурно-досуговый центр.

«Она у нас будет как Кафедральный собор в Калининграде. Этот объект принадлежит РПЦ, но он у нас в безвозмездном бессрочном пользовании».

Как сообщал ранее «Новый Калининград», утверждённая сметная стоимость реконструкции кирхи, согласно скорректированному проекту, составляет более 173 млн рублей. Проект прошёл экспертизу в конце декабря 2023 года. Возобновили работы на объекте весной 2024 года. Ранее между «Информационно-туристическим центром» Славска и московским подрядчиком («Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская») в июне 2019 года был заключен контракт, однако в декабре 2021 года вместо сдачи объекта последовала корректировка сроков завершения работ. В дальнейшем контракт был расторгнут, и завершением корректировки проектно-сметной документации занималось ООО «Мироздание», с которым контракт заключили в июне 2023 года.

С учётом всех изменений объект потребовал дополнительных вложений. Изначально контракт был заключён на 139,6 млн рублей. Из них порядка 29 млн было выплачено первому подрядчику. В 2021 году на реконструкцию потребовались дополнительные 35 млн. Часть денег на восстановление кирхи выделили в конце 2023 года из областного бюджета.

В феврале прошлого года в Славск был доставлен орган для кирхи.

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