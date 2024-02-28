Погода в Калининграде 28 февраля

В среду, 27 февраля, в Калининградской области ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков 95%. Атмосферное давление в пределах нормы — 762-764 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +7°C. В ночные часы — до +1°C. Ветер северо-западный слабый — 1–2 м/с. Относительная влажность 94–95%.



По сведениям Гидрометцентра России, в Калининграде будет облачно, днём возможен небольшой дождь, ночью — без осадков. По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре столбик термометра поднимется чуть выше 6°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур (всего на градус) в восточной части региона: в Озерске, Черняховске, Гусеве, Советске, Славске и Краснознаменске. Также на всей территории области вероятен небольшой дождь.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» информирует о том, что кроме дождей, которые прольются в Калининграде преимущественно до обеденных часов, ожидается туман/дымка.

Согласно оперативному прогнозу регионального управления МЧС, утром на территории области местами возможен туман при видимости 500-1000 метров (местами — до 200 метров). Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.