В Калининграде обвиняют в мошенничестве «ритуального агента»

В Калининграде обвиняют в мошенничестве «ритуального агента»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» против 31-летнего местного жителя, представлявшегося ритуальным агентом. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, обвиняемый обманным способом выманил более 100 тысяч рублей у калининградки после смерти ее сына. По версии следствия, мужчина сам связался с родственницей покойного и предложил свои услуги по организации похорон.

«Полицейские установили, что злоумышленник выставил клиенту счёт в 113 000 рублей, однако, как выяснилось в день похорон, даже не договорился о выделении места на кладбище и доставке тела. Более того, в похоронном бюро родственникам сказали, что такого агента не знают», — пояснили в пресс-службе.

После возбуждения уголовного дела проверка продолжается, сотрудники полиции не исключают, что выявленный факт — не единственный, и на счету мужчины есть аналогичные махинации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter