В Калининграде обвиняют в мошенничестве «ритуального агента»

В Калининграде возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» против 31-летнего местного жителя, представлявшегося ритуальным агентом. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, обвиняемый обманным способом выманил более 100 тысяч рублей у калининградки после смерти ее сына. По версии следствия, мужчина сам связался с родственницей покойного и предложил свои услуги по организации похорон.



«Полицейские установили, что злоумышленник выставил клиенту счёт в 113 000 рублей, однако, как выяснилось в день похорон, даже не договорился о выделении места на кладбище и доставке тела. Более того, в похоронном бюро родственникам сказали, что такого агента не знают», — пояснили в пресс-службе.

После возбуждения уголовного дела проверка продолжается, сотрудники полиции не исключают, что выявленный факт — не единственный, и на счету мужчины есть аналогичные махинации.