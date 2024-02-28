В Калининградской области временно запрещается вылов щуки

С 1 марта по 10 апреля в Калининградской области в связи с началом нерестового периода вводится запрет любительской рыбалки на щуку. Об этом предупреждает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

В период действия запрета будут проводиться рейды по пресечению незаконного оборота рыбной продукции. За незаконную рыбалку нарушителей ожидает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч — для юридических. При этом у браконьеров будут конфисковывать суда и орудия добычи рыбы.

Кроме того, если у браконьеров при задержании будет обнаружена щука, то их обяжут выплатить компенсацию. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет 925 рублей, но если рыба выловлена в период действия запрета на добычу, то придется заплатить 1850 рублей за одну щуку.