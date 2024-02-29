Погода в Калининграде 29 февраля

Четверг, 29 февраля, будет отличаться погодой с переменной облачностью, осадки не прогнозируются. Такую информацию публикует Гидрометцентр России.

По его данным, днём ожидается до 7 градусов тепла, ветер — южный до 3 метров в секунду. В ночь на пятницу будет около 4 градусов, осадки также не ожидаются.

Калининградский гидрометеоцентр подтверждает эти данные и уточняет, что на побережье (Балтийск, Пионерский, Зеленоградск) днём будет до 6 градусов выш нуля, а во всей восточной части области — до 8.

Региональное управление МЧС сообщает. что погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром — местами туман. Ветер днем юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём — от 4 до 9 градусов тепла. Видимость — 3-7 км, в тумане — 500-1000 м. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 1,0 м, у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» также говорит о том, что осадков не ожидается, влажность составит 95%, атмосферное давление — 767 мм. Днём будет преимущественно облачно. Столбик термометра поднимется до 7,5 градусов, вечером будет около 6 градусов выше нуля.