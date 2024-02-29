Вместе с ярмарками горвласти организуют на выборах «праздничные гуляния» с блинами

Вдобавок к ярмаркам, которые намерены организовать в Калининграде во время предстоящих президентских выборов, на ряде участков состоятся «праздничные гуляния». Об этом сообщает администрация Калининграда в соцсетях.

Поводом для гуляний стало то что «финальный день голосования в этом году совпадает с проводами Масленицы». По этому случаю их гости смогут поесть блинов. Продажа будет организована в 18 школах, одном колледже и одном спортивном центре.

Ранее сообщалось, что на приуроченных к выборам ярмарках «можно будет купить подсолнечное масло по 100 рублей, тушёнку по 85 рублей, кильку в томате по 35 рублей и некоторые другие товары по доступным ценам».