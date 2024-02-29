Балтберегозащита оценила степень готовности набережной в Светлогорске (фото)

Работы по реконструкции набережной в Светлогорске выполнены почти наполовину. Об этом на своей странице «ВКонтакте сообщает Балтберегозащита.

«На 28 февраля физическая готовность набережной составляет около 47 % от общего объема работ. Подрядчик выполняет армирование волногасящей камеры, бетонирование фасадных элементов, армирование плиты под солнечные часы, монтаж опалубки и армирование плит перекрытия над волногасящей камерой», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в сентябре прошлого года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада, включая основание под солнечными часами «Зодиак». В ноябре объем выполненных работ составлял 40% Реконструкцию набережной планируют закончить к концу 2024 года, реставрацию часов — к октябрю. Общая стоимость работ — порядка 1,5 млрд рублей.

Фото со страницы «ВКонтакте» Балтберегозащиты