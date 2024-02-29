Гусев оказался в топе российских «городов ускоренной трансформации»

Все новости по теме: Муниципалитеты

ЦСП «Платформа» и Центр стратегических разработок представили «Карту городов ускоренной трансформации». В их числе оказался Гусев, компанию которому составили, в частности, Магнитогорск, Саров, Обнинск и Северск, Череповец, Мончегорск, Никель и Норильск и другие. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Эксперты изучили территории, которые в значительной мере и за сравнительно недолгий период получили мотивацию к преображению благодаря консолидированным усилиям власти и бизнеса. В результате появился список из 21 города и пул индустриальных компаний, которые внесли наиболее весомый вклад в положительные изменения. В рейтинг вошел Гусев, в котором 16 лет назад холдинг GS Group с нуля построил инновационный кластер „Технополис GS“», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев считает, что строительство инновационного кластера позитивно сказалось на сфере занятости муниципалитета. «Благодаря отлаженному за эти годы взаимодействию, наш город не то что не теряет своих жителей, а еще и привлекает новых профессионалов. „Технополис GS“ обеспечивает население конкурентоспособными рабочими местами, в том числе молодежь, которая заинтересована остаться в своем городе после получения образования», — отметил он, уточнив, что последние 15 лет численность населения Гусева сохраняется на одном уровне.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter