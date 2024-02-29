Гусев оказался в топе российских «городов ускоренной трансформации»

ЦСП «Платформа» и Центр стратегических разработок представили «Карту городов ускоренной трансформации». В их числе оказался Гусев, компанию которому составили, в частности, Магнитогорск, Саров, Обнинск и Северск, Череповец, Мончегорск, Никель и Норильск и другие. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Эксперты изучили территории, которые в значительной мере и за сравнительно недолгий период получили мотивацию к преображению благодаря консолидированным усилиям власти и бизнеса. В результате появился список из 21 города и пул индустриальных компаний, которые внесли наиболее весомый вклад в положительные изменения. В рейтинг вошел Гусев, в котором 16 лет назад холдинг GS Group с нуля построил инновационный кластер „Технополис GS“», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев считает, что строительство инновационного кластера позитивно сказалось на сфере занятости муниципалитета. «Благодаря отлаженному за эти годы взаимодействию, наш город не то что не теряет своих жителей, а еще и привлекает новых профессионалов. „Технополис GS“ обеспечивает население конкурентоспособными рабочими местами, в том числе молодежь, которая заинтересована остаться в своем городе после получения образования», — отметил он, уточнив, что последние 15 лет численность населения Гусева сохраняется на одном уровне.