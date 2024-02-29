Налоговые вычеты на второго и последующих детей планируют увеличить

Президент России Владимир Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребёнка до 2800 рублей, на третьего и последующих детей — до 6000 рублей. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.



Размер годового дохода, на который распространяется вычет, также стоит повысить — с 350 тыс. до 450 тыс. рублей, добавил президент. «И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявления», — подчеркнул Путин.

Также глава государства анонсировал появление в 2025 году нового налогового вычета для тех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдаёт нормативы ГТО.