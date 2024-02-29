В Калининграде хотят открыть площадки для сбора старых автомобильных покрышек

Все новости по теме: Экология

В Калининграде хотят открыть сортировочные площадки по сбору старых автомобильных покрышек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Автомобильные покрышки — это отдельная наша головная боль.<...> Шины считаются отходами IV класса опасности, которые требуют отдельной утилизации. В городе действует специальная площадка РСПОКО на Портовой, где их принимают у населения бесплатно, но понятно, что везти туда не всем удобно. Да и решать проблему нужно комплексно, поэтому поручила коллегам подобрать в Калининграде места, где можно разместить аналогичные сортировочные пункты, но уже муниципальные. Бюджету всё равно деньги платить за переработку, так хоть меньше будем тратить на их сбор по стихийным свалкам», — написала Елена Дятлова.

Напомним, в ноябре прошлого года в Калининграде обнаружили шесть несанкционированных свалок покрышек. В общей сложности оттуда было вывезено 15 тонн отработанных шин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter