В Калининграде хотят открыть площадки для сбора старых автомобильных покрышек

В Калининграде хотят открыть сортировочные площадки по сбору старых автомобильных покрышек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Автомобильные покрышки — это отдельная наша головная боль.<...> Шины считаются отходами IV класса опасности, которые требуют отдельной утилизации. В городе действует специальная площадка РСПОКО на Портовой, где их принимают у населения бесплатно, но понятно, что везти туда не всем удобно. Да и решать проблему нужно комплексно, поэтому поручила коллегам подобрать в Калининграде места, где можно разместить аналогичные сортировочные пункты, но уже муниципальные. Бюджету всё равно деньги платить за переработку, так хоть меньше будем тратить на их сбор по стихийным свалкам», — написала Елена Дятлова.

Напомним, в ноябре прошлого года в Калининграде обнаружили шесть несанкционированных свалок покрышек. В общей сложности оттуда было вывезено 15 тонн отработанных шин.