В работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi произошел массовый сбой

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В работе смартфонов, производимых компанией Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, возник массовый сбой. На проблемы с техникой жалуются пользователи, пишет РБК.

Как отмечает ряд владельцев смаортфонов, проблемы начались после обновления операционных систем HyperOS и MIUI 14. В частности, пострадали пользователи, у которых было включено автоматическое обновление в магазине приложений GetApps. У многих телефоны сами перезагружаются и переходят в режим восстановления. Аналогичные жалобы появились в Reddit.

Представители Xiaomi уверяют, что работают над решением проблемы, отмечает РБК. Пока же пользователям рекомендуют рекомендуют отключить автоматическое обновление на своих устройствах, чтобы избежать их поломки. Кроме того, владельцам смартфонов советуют обратиться в сервисный центр, чтобы восстановить доступ к телефону и при этом сохранить данные. Если же нужно срочно восстановить смартфон — это можно сделать с помощью сброса настроек, но с полной потерей данных.

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